خلال 6 أعوام .. القروش قتلت 50 شخصا بينما السيلفي 259

أظهرت دراسة حديثة أن التقاط الصور الشخصية "سيلفي" التي أحدثت صخبا عالميا في العقد الأخير قتلت أكثر من خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين التهمتهم أسماك القرش.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عدد قتلى السيلفي تزايد كل عام بعدما أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطورا، وأصبح "عصا السيلفي" عاملا مساعدا للأشخاص الذين يريدون التقاط صورا لأنفسهم، ما يدفعهم إلى تحمل أخطار أكبر للحصول على اللقطة المثالية.

ووفق مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية في الهند، فإنه في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2017، قتل 259 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم أثناء التقاط سيلفي، وذلك مقارنة بـ50 شخصا فقط قتلوا بسبب هجمات أسماك القرش في الفترة نفسها.

وتأتي هذه الإحصائية بعد يوم من تحول شابة أمريكية من ولاية كاليفورنيا، كانت تقوم برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما، إلى وليمة لأسماك القرش.

وقال بول رول، نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، "إن الأمريكية جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت لهجوم شنته ثلاث أسماك قرش من فصيلة القرش النمر أثناء الغوص في المنطقة".

وبحسب الدراسة الهندية، فإن النساء هن الأكثر التقاطا للسيلفي، لكن الرجال هم الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يشكلون ثلاثة أرباع وفيات السيلفي، سواء في حالات الغرق أو الحوادث أو السقوط أو حوادث إطلاق النار.

وتمتلك الهند رقما قياسيا لعدد الأشخاص الذين يموتون أثناء تصوير أنفسهم، بتسجيل 159 وفاة حتى الآن.

وشهدت الهند حوادث لمجموعات من الشباب توفوا وهم يلتقطون "سليفي" بعدما لم ينتبهوا لقطار مسرع اصطدم بهم، كما شهد حادث آخر غرق قارب عندما كان الشباب على متنه يحاولون النقر على مصراع عصا السيلفي.