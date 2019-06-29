مصر تفتتح هرم اللاهون لأول مرة منذ اكتشافه في القرن الـ 19

افتتحت مصر أمس، هرم اللاهون الذي بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الـ12، وذلك لأول مرة منذ اكتشافه في القرن الـ19.

يقع الهرم في محافظة الفيوم إلى الجنوب من العاصمة القاهرة، واكتشف مدخله العالم الإنجليزي فلندرز بتري عام 1889، لكنه ظل مغلقا منذ ذلك الحين إلى أن قررت وزارة الآثار منتصف عام 2018 إعادة ترميمه وتأهيله.

والهرم البالغ ارتفاعه 48 مترا مشيد من الطوب اللبن فوق ربوة عالية، ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعي.

أقامه الملك سنوسرت الثاني، وهو رابع ملوك الأسرة الـ12 في مصر القديمة، لكن لم يعثر على مومياء الملك داخل الهرم الذي يبدو أنه تعرض للنهب في أزمنة سابقة وعُثر فقط عند اكتشافه على تابوت الملك دون غطاء ومائدة قرابين والكوبرا الذهبية التي كانت تعلو التاج الملكي.

وقال خالد العناني، وزير الآثار، في جولة داخل الهرم أمس، إن أعمال الترميم والتأهيل شملت رفع الرديم الموجود داخل الممرات وحجرة الدفن ووضع سلم في البئر الرئيسة وتركيب شبكة إضاءة.

وأضاف أنه تم تقوية وتدعيم بعض الحجرات وإعادة تركيب الأحجار المتساقطة في الصالة والممر السابقين لغرفة الدفن، وإعادة الكساء الحجري للهرم لما كان عليه، وكذلك وضع لوحات إرشادية للزائرين.

وبالتوازي مع أعمال ترميم وتأهيل هرم اللاهون، أجرت بعثة أثرية مصرية أعمال تنقيب في المنطقة المحيطة، وعثرت على مجموعة من اللقى الجنائزية والتمائم التي عرضتها وزارة الآثار بالتزامن مع الافتتاح.

ويختلف هرم اللاهون عن بقية أهرامات العصور القديمة في أمرين، الأول أنه الهرم الوحيد الذي يوجد مدخله من الناحية الجنوبية وليس الشمالية كبقية الأهرامات، والثاني أنه بني بالكامل من الطوب اللبن.

وفِي هذا السياق، يوضح مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أنه "من المعروف أثريا أن مداخل الأهرامات جميعا في الدولة القديمة من الناحية الشمالية لاعتقاد عند المصري القديم أن روح المتوفى حين تخرج تعود عن طريق النجم القطبي الشمالي، فكانت المداخل من الناحية الشمالية حتى تستطيع روح المتوفى معرفة اتجاهها".

وواصل وزيري، "نعتقد أننا الآن أمام أضخم بناء من الطوب اللبن، حيث يبلغ ارتفاع الهرم الأصلي 48 مترا، وطول ضلع القاعدة 106 أمتار"، موضحا "مهندس بناء هذا الهرم هو المهندس إنبي، وبناه على ربوة عالية من الصخر ارتفاعها 12 مترا، وبني ما يسمي جدرانا ساندة من الحجر الجيري، ثم بني باستخدام الطوب اللبن في المنتصف".