يحلو لكثيرين تسمية أبنائهم بـ"رِياض" وهذا الاسم – كما في المعاجم اللغوية جمع روضة وهي الأرض ذات الخضرة أو البستان المُعْشِب الجميل – فأصل هذا الاسم جمع تكسير سُمي به مفرد.

وتجمع روضة كذلك على روضات ورَوْض ورِيضان إضافة إلى جمعها على "رِياض" وأَرَاضَ الله الأرضَ أي جعلها رياضا.