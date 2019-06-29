يحلو لكثيرين تسمية أبنائهم بـ"رِياض" وهذا الاسم – كما في المعاجم اللغوية جمع روضة وهي الأرض ذات الخضرة أو البستان المُعْشِب الجميل – فأصل هذا الاسم جمع تكسير سُمي به مفرد.
وتجمع روضة كذلك على روضات ورَوْض ورِيضان إضافة إلى جمعها على "رِياض" وأَرَاضَ الله الأرضَ أي جعلها رياضا.
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