ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو .. بلغت 5.6 مليار ريال

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو الماضي من العام الجاري 2019، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12949 عقدا، مسجلة بذلك نسبة نمو 212 في المائة، مقارنة بمايو 2018. وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5.653 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 122 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها استمرار النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019 وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58809 عقود تمويلية بقيمة 27.019 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11.680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 223 في المائة في أعداد العقود ونحو 131 في المائة في حجم التمويل، مقارنة بنفس الفترة في 2018.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت ثمانية آلاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر مايو 2018 توقيع 4148 عقدا مقابل 12949 عقدا في مايو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018، الذي لم يتجاوز 2.539 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.650 مليار في مايو 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فإنه تم إبرام قرابة 92 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في مايو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر مايو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 11163 عقدا، مشكلة ما يتجاوز 86 في المائة من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال، أي نحو 81 في المائة من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر مايو 2019.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت أضعاف، ما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9578 عقدا مقابل 2674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9736 عقدا تمويليا في فبراير 2019 مقابل 3143 عقدا في فبراير 2018، و12148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3973 في الشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل شهر أبريل قرابة 14398 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4286 عقدا في أبريل 2018.

وبينت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغ نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال.