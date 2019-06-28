أسعار النحاس تسجل أكبر هبوط فصلي منذ 2015 متضررة من النزاع التجاري بين أمريكا والصين

استقرت أسعار النحاس اليوم الجمعة قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين لكنها سجلت أسوأ أداء فصلي منذ 2015 بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين والذي يقوض النمو والطلب على المعادن.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1 بالمئة إلى 5993 دولارا للطن. وتنهي أسعار المعدن الأحمر، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد، الربع الثاني من العام على خسارة قدرها 7.4 بالمئة.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الألومنيوم 0.5 بالمة إلى 1799 دولارا للطن وعقود الزنك 0.8 بالمئة إلى 2494 دولارا للطن.

وتراجعت عقود النيكل 0.2 بالمئة إلى 12690 دولارا للطن وعقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 1932 دولارا للطن وعقود القصدير 0.1 بالمئة إلى 18825 دولارا للطن.