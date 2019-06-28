آلاف المصابيح تضيء تلالا في كاليفورنيا باستخدام الطاقة الشمسية

أضاءت آلاف المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية تلالا في كاليفورنيا في إطار معرض للفنان البريطاني بروس مونرو.

ويحتوي معرض "حقل الأنوار"، للفنان الذي يشتهر بتكوينات الإضاءة على مساحات كبيرة، على ما يصل إلى 58 ألف مصباح زجاجي تنيرها الألياف البصرية.

وأقيم هذا العمل الفني على مساحة 15 فدانا فوق التلال وتبدلت ألوان الأنوار وتمايلت مع النسيم.

وعبر بيتر سيرينو الذي زار المكان برفقة ابنته البالغة من العمر أربع سنوات عن إعجابه بالعمل.

وقال "بالنسبة لي، يبدو هذا وكأنه الجهاز العصبي للجسم على كل هذه المساحة".

وهذا هو أكبر معرض يقيمه مونرو حتى الآن. كما يقيم أيضا معرضا مماثلا تحت عنوان "حقل الأنوار" في استراليا.