مؤسسة النقد : ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في مايو 2019 إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12.949 عقدا مسجلا بذلك نسبة نمو 212% مقارنة بمايو 2018 وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5.653 مليار ريال محققة نسبة نمو تجاوزت 122% على أساس سنوي.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها استمرار النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019 وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.809 عقد تمويلي بقيمة 27.019 مليار ريال مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11.680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2018. محققة بذلك نمو يتجاوز 223% في أعداد العقود ونحو 131% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 8 ألاف عقد تمويلي إذ سجل شهر مايو 2018 توقيع 4.148 عقدا مقابل 12.949 عقدا في مايو 2019 كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018 الذي لم يتجاوز 2.539 مليار ريال مقارنة بنحو 5.650 مليار في مايو 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد فقد تم إبرام قرابة 92% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في مايو 2019 عن طريق البنوك التجارية بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في مايو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية بلغت 11.163 عقدا مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة وبقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال أي حوالي 81% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال مايو 2019.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حقق العام الماضي إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقدا مقابل 2.674 عقدا في يناير 2018 ونحو 9.736 عقدا تمويلي في فبراير 2019 مقابل 3.143 عقدا في فبراير 2018 و 12.148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من 2018 كما سجل أبريل قرابة 14.398 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4.286 عقدا في إبريل 2018.

وبيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال وفي 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال. ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال (موقع المؤسسة).