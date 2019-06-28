فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق اليوم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق اليوم الجمعة في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا. وبلغت درجة الحرارة 44.3 مئوية في كاربنترا بإقليم فوكلوز جنوب البلاد. كانت أعلى درجة حرارة مسجلة من قبل 44.1 مئوية وذلك خلال موجة حارة أسفرت عن وفيات في عام 2003.