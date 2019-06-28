"شل" تحصل على 30 شحنة من نفط الشرق الأوسط في أغسطس

أفادت مصادر تجارية وبيانات جمعتها رويترز أن رويال داتش شل اشترت ما إجماليه 15 مليون برميل من خام الشرق الأوسط للتحميل في أغسطس عبر صفقات على منصتي التسعير بلاتس وآر.آي.إم خلال الشهر الجاري.

وستكون هذه أكبر عملية شراء لشركة منفردة عبر منصتي التسعير منذ أغسطس آب 2018 حين اشترت تشاينا أويل، الذراع التجارية لبتروتشاينا، 39 مليون برميل من خام الشرق الأوسط وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة في السوق.

وتُظهر البيانات أن المشتريات تشمل 18 شحنة من خام زاكوم العلوي وسبع شحنات من خام مربان وأربع شحنات من الخام العماني وشحنة من مزيج داس. وتتألف كل شحنة من 500 ألف برميل.

والبائعون من بينهم يونيبك، الذراع التجارية لشركة تشاينا بتروليوم آند كيميكال، وتوتال وبي.بي وفيتول وشيفرون وبترو-دايموند، الذراع التجارية لميتسوبيشي، وجي.إس كالتكس ولوك أويل وجانفور وبتروتشاينا.