تراجع أسهم شركات الخدمات الصحية في جنوب افريقيا

تراجعت أسهم شركات الخدمات الصحية في جنوب افريقيا، حيث انخفض مؤشر شركات إدارة المستشفيات والصناعات الدوائية في البلاد بنسبة 21 بالمئة خلال العام الجاري. ولم ينجح القطاع في تحقيق نسبة الربح القياسية المستهدفة التي تبلغ عشرة بالمئة.

وأرجح المحللون الاقتصاديون والمستثمرون أسباب التراجع إلى ضعف الاقتصاد المحلي الذي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري أكبر معدل انكماش خلال عشر سنوات تقريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رون كليبين، المسؤول بشركة "كراتوس ويلث" لإدارة الثروات، قوله إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء يؤثر على معدلات الدخل ويدفع المستهلكون إلى المفاضلة بين نفقات الرعاية الصحية واحتياجات أخرى أكثر إلحاحا.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نشهد زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وبخاصة معدلات النمو بالنسبة للفرد من أجل أن نحقق تحولا في معدلات الدخل".

وتابع: "نحن بحاجة أيضا إلى أن نشهد انضمام مزيد من الأشخاص إلى شركات الخدمات الصحية، بحيث يمكن علاج مزيد من الأشخاص في المستشفيات الخاصة".