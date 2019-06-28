تراجع أسهم "بهارتي إيرتل" الهندية للاتصالات في بورصة لندن

تراجعت أسهم شركة بهارتي إيرتل الهندية للاتصالات خلال التعاملات في بورصة لندن اليوم الجمعة، بعد أن نجحت الشركة في جمع 750 مليون دولار خلال عملية طرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى بهدف المساعدة في حل مشكلة ديونها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن أسهم شركة "إيرتل أفريكا" تراجعت بنسبة 13 بالمئة إلى سبعين بنس للسهم في بورصة لندن، بحيث تصل القيمة القيمة الرأسمالية السوقية للشركة إلى 3.1مليار جنيه استرليني (3.39مليار دولار)، بحسب بيان للشركة اليوم الجمعة.

ويأتي تراجع أسهم الفرع الافريقي من شركة بهارتي إيرتل، وهي ثاني أكبر شركة اتصالات في القارة من حيث عدد المشتركين، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة الأم في الهند في ظل حروب الأسعار وارتفاع الديون.

كما تستعد الشركة لتطوير شبكتها من الجيل الخامس، وهي خطوة قد تكلف صناعة الاتصالات في الهند قرابة سبعين مليار دولار، حسب تقديرات الجهات الرقابية في البلاد.

ونقلت "بلومبرج" عن راجوناث ماندافا، رئيس شركة إيرتل أفريكا، قوله إن "الطرح الأول للاكتتاب العام كان "لحظة فخر" للشركة، مضيفا: "لقد شعرنا بالسعادة بسبب الاستجابة القوية التي جاءت من كثير من المستثمرين الكبار من مختلف أنحاء العالم".