ارتفاع أسهم أوروبا بدعم من دويتشه بنك قبيل اجتماع مجموعة العشرين

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم الجمعة بدعم من دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا، لكن الحذر ينتاب المستثمرين بوجه عام قبيل اجتماع مهم لمجموعة العشرين حيث سيتابع المستثمرون بشكل وثيق مدى إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اجتماعا مهما مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن ما إذا كان الاجتماع سيتمخض عن إحراز تقدم في إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ عام في ظل مؤشرات على تنامي التهديدات للنمو العالمي.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.

وزاد سهم دويتشه بنك 3.5 بالمئة بعد أن اجتاز البنك فحصا سنويا يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقفز سهم مرلين انترتينمنتس المالكة لمتحف مدام توسو 14.1 بالمئة وتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر الرئيسي، بعد أن قالت الشركة إن شركة استثمار مملوكة للعائلة المؤسسة لليجو وشركة الاستثمار المباشر بلاكستون ستستحوذان عليها في صفقة تُقيم الشركة وديونها عند نحو ستة مليارات جنيه استرليني (7.6 مليار دولار) .