دراسة تأسيس صندوق لإدارة المعاشات في أستراليا بنحو 15 مليار دولار

يبحث صندوقا "تاسبلان" و"ام تي ايه ايه سوبر" لإدارة المعاشات التقاعدية الاندماج في كيان واحد تصل قيمته إلى 22 مليون دولار أسترالي (15.4مليار دولار أمريكي)، في أحدث إشارة على مساعي تعزيز صناعة إدارة المعاش التقاعدي في أستراليا.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، وقع الصندوقان اتفاقا بهدف استكشاف إمكانية الاندماج فيما بينهما، بحسب بيان تلقته الوكالة عبر البريد الالكتروني اليوم الجمعة.

و"تاسبلان" صندوق غير ربحي يدير أصولا بقيمة 9.5 مليار دولار أسترالي، في حين يدير "ام تي ايه ايه سوبر" مدخرات تقاعدية بقيمة 13 مليار دولار أسترالي خاصة بالعمال في صناعة السيارات والصناعات الأخرى المتعلقة بها.

ويأتي الإعلان اليوم في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "ستيت وايد سوبر" تخليها عن خطة منفصلة بالاندماج مع "تاسبلان" وشركة "دبليو أيه سوبر" لإدارة مدخرات التقاعد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "ستيت وايد سوبر"، توني داليساندرو في مقابلة مع "بلومبرج" إن الخطة بين الأطراف الثلاثة كانت تنطوي على مخاطر تهدد بفشلها حيث أنها كانت معقدة للغاية واستغرقت عامين حتى تكتمل.