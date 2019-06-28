نيكي يغلق منخفضا في ظل توتر المستثمرين قبل اجتماع ترمب وشي

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة منخفضة في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، مع انخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.3 بالمئة ليغلق عند 21275.92 نقطة، بعد أن ارتفع 1.2 بالمئة أمس الخميس بعد أن أثار تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست آمالا بأن واشنطن وبكين ربما تحرزان تقدما في المحادثات.

وفي يونيو ، ارتفع المؤشر نيكي 3.3 بالمئة ليحقق أول مكسب شهري منذ أبريل على الرغم من أنه استقر تقريبا دون تغير يذكر في الأسبوع. وقالت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء إن من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أوائل الأسبوع القادم لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم جمركية أمريكية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

كما أثر استمرار ارتفاع الين مقابل الدولار وضعف الأسهم الصينية على المعنويات. وتراجعت أسهم شركات التصدير التي قادت المكاسب في الجلسة السابقة. وانخفض سهم دايكن اندستريز 2.4 بالمئة فيما تراجع سهم نيسان موتورز 0.8 بالمئة ونزل سهم نيكون واحدا بالمئة.

وشهدت بعض الأسهم الدفاعية طلبا من المستثمرين لتخالف الاتجاه العام الضعيف للسوق. وارتفع سهم طوكيو للغاز 0.9 بالمئة، بينما تقدم سهم أستيلاس فارما 0.7 بالمئة وزاد سهم أوتسوكا القابضة 0.5 بالمئة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1551.14 نقطة.