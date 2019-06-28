اتفاق روسيا والصين على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري

اتفقت روسيا والصين على استخدام عملتيهما في التبادل التجاري.

وأفادت صحيفة "إزفستيا"، في تقرير اوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، أن اتفاقية استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار وقعها أنتون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية وزير المالية، وإي جان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في الخامس من الشهر الجاري .

وذكرت الصحيفة نقلا عن سيرجي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، أن توقيع الاتفاقية تم بقصد تطوير تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع شركاء روسيا الاقتصاديين بالعملات المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي لروسيا.

وتستخدم العملة الروسية (الروبل) حاليا في تسوية 10 في المئة من المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين روسيا والصين.

ويتوقع النائب الروسي اناتولي أكساكوف، عضو مجلس الدوما، أن تصل هذه النسبة في الأعوام القليلة المقبلة إلى 50 في المئة.

وتسعى بكين وموسكو إلى إقامة علاقات اقتصادية أوثق في مواجهة الضغوط المتصاعدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب على الصين والعقوبات المستمرة على روسيا.