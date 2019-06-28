أورانج الفرنسية تبيع باقي حصتها في مجموعة بي تي البريطانية

أعلنت شركة أورانج أس ايه الفرنسية لخدمات الهاتف المحمول أنها ستبيع حصتها المتبقية في مجموعة بي تي البريطانية للاتصالات، التي استحوذت عليها من خلال بيع شركة شبكات تشغيل الهاتف المحمول إي إي EEإلى الشركة البريطانية المحتكرة قبل ثلاث سنوات.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن شركتي أورانج و دويتشه تيليكوم باعتا لمجموعة بي تي البريطانية شركتهما المشتركة للاتصالات اللاسلكية إي إي في كانون ثان/يناير عام 2016 لقاء 5ر12 مليار جنيه استرليني (8ر15 مليار دولار) ، تم دفعها مقابل مبالغ نقدية وأسهم في الشركة التي مقرها العاصمة البريطانية لندن.

وتصل قيمة أسهم أورانج البالغ عددها 248 مليون سهم 493 مبلغا وقدره 493 مليون جنيه استرليني عند إغلاق أسهم شركة بي تي على 99ر1 جنيه للسهم الواحد اليوم الخميس.

