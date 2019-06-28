مختصون لـ "الاقتصادية": السعودية رقم صعب في الاقتصاد العالمي واستقرار السوق النفطية

وصف خبراء ومختصون قمة العشرين التي تنطلق فعالياتها اليوم بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"المميزة"، موضحين أن أنظار العالم ستتجه إلى السعودية لاستضافتها لقمة 2020، إضافة إلى دورها في استقرار الأسواق النفطية العالمية.

وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن دور السعودية في مجموعة العشرين يأتي مميزا بجميع المعايير، ليس فقط لكونها تحتل المركز الأول في تصدير النفط، بل لأنها حققت المراتب المتقدمة في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، التي تتعلق بالاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور العلمي، أنه نظرا للعلاقة القوية بين مستوى ثروات الأمم ورقمنة اقتصادياتها، حققت السعودية المركز الـ13 بين دول العالم في مجتمع المعلوماتية، حيث بادرت السعودية بدعم مراكز الإبداع والابتكار، وإقامة حاضنات التقنية، والتوجه نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى الاستثمار في مخرجات التطوير والابتكارات والاختراعات لتحويلها إلى منتجات تسهم في دعم عجلة التنمية، على غرار وادي الرياض للتقنية، ووادي مكة التقني، ووادي الظهران للتقنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات الجريئة أدت إلى تضاعف قدرات السعودية على التفاعل مع التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية، لتتقدم خلال العقد الماضي من المرتبة الـ90 إلى المركز الـ36 عالميا على مؤشرات رقمنة الاقتصاد.

وحول تمكين المرأة، لفت الدكتور العلمي إلى أن السعودية خلال العام الماضي عززت من تمكين المرأة في قيادة السيارة، وإقرار قانون التحرش، وممارسة الرياضة للفتيات في المدارس والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وقال "في عام 2019 تبوأت المرأة السعودية لأول مرة منصب "سفير" والمراتب العليا في الدولة لتصبح المرأة السعودية صورة مشرقة للقدرات والكفاءات في جميع المجالات، ويتواصل سعي السعودية لتحقيق مزيد في طموح لا يتوقف من خلال "رؤية 2030" التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية".

وأشار الدكتور العلمي، إلى أن أهمية انعقاد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في الرياض العام المقبل، يأتي مدعوما بمكانة السعودية بين الدول الناشئة والنامية والمتقدمة على حد سواء، خاصة أن نجاح السعودية بين دول المجموعة، يعود إلى سعيها الدؤوب في تحسين مراكزها التنموية، والمثابرة على منافسة أقرانها في المجموعة، لتحتل مراتبها المتقدمة على الساحة الدولية.

وحول الموضوعات الشائكة في العالم التي ستحاول قمة اليابان العمل على معالجتها، ذكر الدكتور العلمي، أن أهم التحديات المزمنة في العالم المعاصر على الصعيد الاقتصادي ارتفاع وتيرة الحروب التجارية بين الدول الكبرى، إلا أن بوادر التوصل إلى اتفاق بين الصين، كأكبر مصدر للمنتجات في العالم، والولايات المتحدة، كأكبر مستورد لها، سيكون على رأس جدول أعمال القمة، وذلك لتحاشي إصابة الاقتصاد العالمي بالتضخم والتباطؤ والكساد.

من جهته، عدّ فضل البوعينين محلل مالي، أن الحرب التجارية والتحديات الجيوسياسية ربما تستأثر بالاهتمام الأكبر في القمة، على الرغم من الاتفاق على الملفات المطروحة أمام قادة دول مجموعة العشرين في قمة "أوساكا"، كما أن اللقاءات الثنائية بين الزعماء سيكون لها تأثير بارز في حلحلة بعض الملفات العالقة كملف التجارة والرسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد لـ"الاقتصادية" أنه من بين الملفات المطروحة مشكلات الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والأيدي العاملة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي والاختلالات العالمية والشيخوخة، ومراقبة المخاطر وتعزيز إمكانات النمو.

وأوضح البوعينين، أن للسعودية دورا مهما في مجموعة العشرين؛ ويزداد دورها فيما يتعلق بالنمو العالمي وعلاقته بإمدادات النفط واستقرار أسواقه حيث تعد الرياض البنك المركزي للنفط العالمي لقدراتها الإنتاجية واحتياطياتها الضخمة وإدارتها المسؤولة لشؤون النفط، مبينا أن السعودية وروسيا لعبتا دورا أساسيا في دعم استقرار السوق النفطية عبر توافقهما على امدادات تعالج تخمة المعروض.

وأضاف البوعينين: في القطاع المالي؛ تمكنت المملكة من إحداث إصلاحات موسعة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي ما مكنها من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي FATF وهو إنجاز مهم للقطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص؛ إضافة إلى ضم مؤشر السوق المالية لثلاثة مؤشرات دولية.

وعدّ البوعينين استضافة الرياض لقمة العشرين عام 2020 حدثا مهما على المستوى المالي والاقتصادي والسياسي أيضا لما تمثله المجموعة من ثقل اقتصادي وسياسي حيث تسيطر على ما يقارب من 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية.

من جهته، ينظر الدكتور عبدالله باعشن الخبير الاقتصادي، إلى هذه القمة بعدة محاور منها عملية الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وحضور الرياض للقمة بحسبانها عنصرا مهما ورقما صعبا في المطبخ الاقتصادي العالمي، خاصة حول انعكاسات هذه التأثيرات الحالية بين واشنطن وبكين على الركود الاقتصادي، وتدفقات النفط وحتى انعكاساتها على التبادل التجاري. ولم يغفل الدكتور باعشن ما ذهب إليه البوعينين، في مسألة الإرهاصات العالمية - على حد وصفه – خلال الأسابيع الأربعة الماضية وتعميم تدفقات النفط للعالم التي ستكون حاضرة في القمة، مبينا أن حضور السعودية يمثل الرقم الصعب بحكم أنها ضابطة الإيقاع في استقرار أسعار النفط وإمداد الأسواق العالمية وهي صاحبة التأثير القوي في انعكاسات تأثيراتها على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور باعشن أن السعودية تطبق مفاهيم الأجندة في قمة العشرين الحالية، حيث بدأت السعودية من 2016 حتى الآن من خلال برامج التحول للوصول إلى تحول اقتصادي ومجتمعي، حيث وظفت القاعدة الأساسية لهذه المفاهيم حتى تتناغم مع مجموعة العشرين.