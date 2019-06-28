‎ 30مليار دولار استثمارات الشركات اليابانية في المملكة منذ انطلاق «الرؤية» المشتركة

بلغ حجم استثمارات الشركات اليابانية في السعودية منذ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 نحو 30 مليار دولار.

وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس رياض الغامدي، مساعد مدير مكتب الرؤية السعودية اليابانية وجود 115 كيانا تجاريا يابانيا تم إنشاؤها في المملكة، مبينا أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث قوة حجم الاستثمارات في المملكة.

وأشار إلى القطاعات الجديدة في المجال المالي والطاقة المتجددة وحلول الأعمال، موضحا أن هناك تسعة قطاعات ومحاور تعتمد عليها الرؤية السعودية اليابانية والمتفق عليها من الجانبين وهي (التعليم والرياضة والثقافة - بناء الشركات المتوسطة والصغيرة - الطاقة - الصناعة التنافسية - المال والاستثمار - ضمان الجودة - العناية الصحية والطبية - الإعلام والترفيه - والأمن الغذائي والزراعي).

وأضاف "يوجد شراكات قوية بين شركات سعودية ويابانية، فعلى سبيل المثال شركة الرازي في المنطقة الشرقية تم إنشاؤها بشراكة بين "سابك" و"ميتسوبيشي" اليابانية، وأيضا شركة شرق في المنطقة الشرقية، التي تم إنشاؤها بشراكة بين "أرامكو" و"ميتسوبيشي"، وشركة بترورابغ في المنطقة الغربية، حيث تم إنشاؤها بشراكة بين "أرامكو" و"سوميتمو اليابانية".

وذكر أنه تم الاتفاق على إحدى مذكرات التفاهم في مجال التصنيع بين "أرامكو السعودية" و"سابك" ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، لدراسة إنتاج الأمونيا الخالية من الكربون في المملكة، متوقعا أن تكون الأمونيا الخالية من الكربون من الطاقة النظيفة المتجددة في المستقبل، حيث تتمتع المملكة بمزايا كبيرة للإنتاج.

وقال "يعمل مكتب الرؤية السعودي - الياباني كواجهة للحكومة اليابانية لإدارة المشاريع مع دعم جهود الإصلاح في السعودية بما يتماشى مع "رؤية 2030"، كذلك يدعم المكتب ترويج الأعمال اليابانية في المملكة".

وأوضح أن مكتب الرؤية السعودية اليابانية يتابع المشاريع القائمة وينسق مع مختلف أصحاب المصلحة لإنشاء مشاريع جديدة في السعودية، مبينا أن المكتب يقوم بتنفيذ خطط تحسين بيئة الأعمال السعودية، بما في ذلك إنشاء منطقة عرض والتخطيط للبعثات التجارية وورش العمل وما إلى ذلك.