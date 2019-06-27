تدفق حر للتجارة والبيانات .. غاية «العشرين» وتفوق «الرؤية»

"التدفق الحر للتجارة والبيانات" يلخص كثيرا مما تصبو إليه زعامات دول العشرين السياسية ومؤسساتها الاقتصادية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة ولي عهدها وعراب رؤيتها الأمير محمد بن سلمان. والنجاح في ضبط بوصلة التدفق الآمن هو ما قفز بالمملكة لتحل أخيرا في المرتبة السابعة ضمن دول العشرين الأولى عالميا بعد إصلاحات اقتصادية هيكلية وعمل دؤوب من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة ولي العهد وتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التجارة والبيانات اليوم وجهان لتنافسية واحدة وبابان من أبواب العصر الجديد، حيث التجارة على عهدها المفتوح والمثمر إنتاجا وثقافة، أما البيانات فإضافة جديدة لا يجيدها الكثيرون بينما برعت فيها المملكة بسعيها لرقمنة اقتصادها وحوكمة أدائها الذي أثمر مراتب متقدمة على المستويات كافة المحلية والعالمية في قطاعيها الخاص والعام لتسجل في ظل "رؤية البلاد" طفرات متتالية ومبادرات متنامية.

"دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة"، مقطع استهلالي مؤثر ومعبر لنص "رؤية المملكة 2030". وعليه يمكن قياس كثير من الرحلات الحكومية السعودية الحثيثة شرقا وغربا لتنويع الحضور المثمر. فلا حدود لأفق الرؤية واتساع اتجاهاتها. الشرق كما الغرب شريك فاعل محتمل ومرغوب، والقوة مكامن تنطلق من عمق الأرض وثرواتها، وصولا للعلاقات الطيبة - سياسيا واقتصاديا وثقافيا – بالأصدقاء من حولنا.

رحلة كوريا الأخيرة لولي العهد وصولا إلى اليابان بتنوع جهاتها وبمضامين رؤيتها المرتكزة على الابتكار وإبداع الشباب اختتمت بحضور مجموعة العشرين، لتلتقي مكامن قوتها وأجندة القمة هذا العام، الأمر الذي يعزز من حضورها دوليا على المستويين السياسي والاقتصادي.

أما الزيارات الحكومية السابقة للجان "الرؤية" وشراكاتها فليست استثناء من مجهودات كثيفة تبذل لنقل "رؤية المملكة" من أوراقها المكتوبة ورؤاها الطامحة لواقعها المنتظر، إذ لم يكتف مهندسوها والقائمون عليها من وزراء وتنفيذيين - كل فيما يخصه- بعرضها محليا وانتظار من تثيره سطورها خارجيا من شركات وحكومات، فأتت الزيارات متتابعة، تعريفا للآخرين بمضامين "الرؤية" ومكامن قوتها، ليس بالأماني وأحلام التنظير، ولكن بجهد الحضور وبقوة الأرقام وحقائق الفرص؛ اللغة الوحيدة التي يعيها الاستثمار وتدركها قوى الاقتصاد.

وكما حظيت شركات غربية أمريكية تكنولوجية وصناعية بفرص استثمارية واعدة، هاهي الشركات الكورية واليابانية تتسابق بدورها للظفر بعقود استثمارية كبيرة، تتيح لها العمل في السوق السعودية بشروط ميسرة تنفيذيا ومثمرة تنمويا ووطنيا، إذ لا تغفل "رؤية 2030" احتياجات المواطن، سواء كان مستثمرا أو شابا طالبا للعمل، فالمنافسة الشريفة الخالية من عبث الاستحواذ وأطماع الاحتكار شرط أساسي وإلزامي، تبعث المستثمر الأجنبي قبل المحلي على الاطمئنان، فالعدالة مطلب لكل استقرار.

من جهة أخرى، يتميز حضور المملكة في قمم العشرين مع الدول الأعضاء بتوثيق العلاقات الإعلامية والثقافية، إدراكا من قبل الطرفين بحجم التلاقي الحضاري ومتانته على مر العصور، ما سيعزز الحضور الاقتصادي المرتقب، ويقوي من عرى التواصل وفرص النجاح، بوصفه مكمن قوة حضاري لا يمكن إغفال آثاره الإيجابية في العلاقات السعودية-الدولية بشكل عام، لتعقد وبالتوازي على هامش اللقاءات التجارية والعلاقات السياسية اتفاقيات ثقافية على مستوى تبادل الرأي والمعارف والفنون، لا تقل في أهميتها وتأكيد تأصيلها المعنوي لما هو قادم عن علاقات مادية واقتصادية بدأ كثير من الجهات في استشرافها والتعويل عليها.

يبقى أنه ليس من قبيل المبالغة القول إن تحويل الرؤى لواقع وقصص نجاح وتفوق، في طريقه لأن يصبح ملموسا أكثر من أي وقت مضى، فالعمل الجاد والجهد الخلاق لفريق "الرؤية" الحكومي والنجاحات المتتابعة يبعث على الاطمئنان وعلى مزيد من الثقة، إذ يتكامل السياسي والثقافي والاقتصادي جنبا إلى جنب للتعريف بها وتقديم فرصها ومكامن قوتها في كل محفل على طبق من الحقائق والشفافية والوضوح، الأمر الذي يحتاج إليه المواطن والمستثمر البسيط بقدر ما يحتاج إليه زعماء الدول وقادتها.