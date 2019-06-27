بعد عدم تمديد اعتراف المفوضية الأوروبية بالأسهم السويسرية.. سويسرا تبدأ إتخاذ إجراءات ضد أوروبا

بدأت سويسرا اليوم إتخاذ إجراءات ردا على رفض المفوضية الأوروبية تمديد اعترافها بسوق الأسهم السويسرية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة بين الطرفين حول اتفاقية شراكة متعثرة.

وإعتبارا من الأول من يوليو ، ستمنع سويسرا منصات التداول في الاتحاد الأوروبي من التقدم بعروض أو تسهيل التداول لأسهم شركات لها مكتب مسجل في سويسرا.

وقالت الحكومة في بيان "تقوم وزارة المالية السويسرية الاتحادية... بتفعيل هذا الإجراء لحماية البنية التحتية لسوق الأسهم السويسرية.

"هذا التفعيل سببه أن المفوضية الأوروبية لم تمدد بعد المعاملة المتكافئة لسوق الأسهم".