"باسف" الألمانية للكيماويات تعتزم شطب 6000 وظيفة

أعلنت شركة الكيماويات الألمانية "باسف" اليوم الخميس اعتزامها شطب 6000 وظيفة، بما يعادل أقل من 5% من إجمالي عدد عمالها بحلول 2021، في محاولة من جانبها لتبسيط هيكلها الوظيفي وتسهيل عملياتها.

وقال متحدث باسم الشركة إن حوالي نصف هذه الوظائف المشطوبة سيكون في ألمانيا.

وتأمل "باسف" وهي أكبر شركة كيماويات في العالم، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انتعاش أرباحها بعد المصاعب التي تعرضت لها في 2018، عندما تضررت من تراجع قطاع صناعة السيارات على الكيماويات وتباطؤ الاقتصاد الألماني والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

بلغ عدد العاملين في "باسف" بنهاية العام الماضي 122 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم، يوجد حوالي ثلثهم في مدينة "لودفيجشافن" الألمانية حيث يوجد مقر رئاسة الشركة.

ورغم إعلان شطب الوظائف لم تستبعد الشركة القيام بتعيينات جديدة في وقت لاحق وبخاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.