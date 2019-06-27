إنطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2020 في 12 مارس بجوائز تصل إلى مليون دولار

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم أن النسخة الافتتاحية من المهرجان ستعقد من تاريخ 12 وحتى 21 مارس 2020 في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر وذلك بقيادة محمود صباغ مدير المهرجان والرئيس التنفيذي وستنطلق النسخة الأولى بأبعاد اقليمية ودولية وفق ما كشفته ادارة المهرجان في خطتها التفصيلية.

وسيركز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على استضافة المواهب السعودية الصاعدة والأعمال العربية الجديدة إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية كما يرحب المهرجان بالجمهورين المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام القادمين الى جدة على مدى 9 أيام.

وقد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل برنامج "معمل البحر الأحمر" لتطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة الذي ينطلق بالتعاون مع الشريك الأكاديمي "تورينو فيلم لاب" حيث سيفتح باب التقديم في الأول من يوليو 2019.

برنامج "معمل البحر الأحمر للأفلام"

سيختار البرنامج الذي اطلق عليه وصف "الموجة العربية الجديدة" 12 مشروعا عربيا من بين المتقدمين منها 6 مشاريع سعودية كحد أدنى حيث يشارك صناع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتاب سيناريو في برنامج عملي مكثف يستمر لـ 5 أشهر خاضع لآليات الإقامة الفنية يعمل على تأهيل مشاريعهم المختارة وتدرجها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع وفق ارفع المعايير المعتمدة من إرشاد مباشر وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى ارجاء العالم. وقد خصصت ادارة المهرجان جائزتيّ انتاج لفيلمين فائزين تقدر بمبلغ نصف مليون دولار لكل مشروع بالإضافة إلى برامج دعم متفرقة لبقية المشاريع المختارة.

أقسام المهرجان وتعييناته القيادية

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن طلائع أقسامه الرئيسية والموازية، وتتكون من مسابقة دولية رسمية ومسابقة للفيلم العربي القصير مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل اضافة الى أقسام للسينما التفاعلية والكلاسيكية والفيلم التجريبي وأقسام أخرى.

وقد أعلن المهرجان عن آخر تعيينات فريقيه الفني والإداري ويتكون من من أسماء مخضرمة وأخرى صاعدة حيث سيشغل الكندي حسين كوريمبهوي منصب المدير الفني قادما من مهرجان صندانس السينمائي وستشغل شيفاني بانديا مالهوترا منصب المديرة العامة انطلاقا من خبرتها الواسعة في ادارة مهرجان دبي السينمائي الدولي لمدة 15 عاما فيما تم تعيين المبرمج المخضرم أنطوان خليفة كمدير لبرنامج الأفلام العربية.

وستشغل سماهر موصلي منصب مديرة التسويق والاتصالات وإبراهيم صلاح مدير منصب رئيس العمليات وكلهم ينضمون للمخرج والمنتج محمود صباغ مدير المهرجان والمدير التنفيذي في مهمة إطلاق منصة ريادية وحيوية للأفلام تدعم أسس صناعة السينما المحلية وإنشاء سوق نشط يعزز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد ويزيد من فرص التبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب.

ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة غير ربحية تصدر عن "مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي" وهي مؤسسة أهلية معتمدة تعنى برفد قطاع الأفلام عبر إثراء المحتوى السينمائي المحلي وتوسيع قاعدة الصناعة نحو آفاق دولية يرأس مجلس أمناءها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة. وللتقديم في برنامج "معمل البحر الأحمر للأفلام" وللمزيد من المعلومات عن شروط وتواريخ التقديم، يمكنكم زيارة (الموقع الإلكتروني).