"متلايف إيه أي جي العربي" تجدد وثيقة تأمين لطرف ذو علاقة بقيمة 400 ألف ريال

أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التفيذيين السنوية باسم البنك العربي الوطني بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27/06/2019م

1 - تاريخ اعلان الترسية: 1440-10-24 الموافق 2019-06-27

2 - موضوع العقد: وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

3 - تاريخ توقيع العقد: 1440-10-24 الموافق 2019-06-27

4 - قيمة العقد: بلغت القيمة الإجمالية للعقد 400,000 ريال سعودي (بدون ضريبة القيمة المضافة)

5 - تفاصيل العقد: تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين باسم البنك العربي الوطني

6 - مده العقد: اثنا عشر شهرًا ابتداءً من تاريخ 01/07/2019م

وسيظهر الأثر المالي لهذه الوثيقة في النتائج المالية لعام 2019م

ولأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة في العقد باعتبارهما ممثلي البنك العربي الوطني الوطني في مجلس إدارة الشركة

وتؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية