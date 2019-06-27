وزير الثقافة يزور المتحف الوطني الكوري

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، المتحف الوطني الكوري, ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16. وأكد سموه تشارك المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20. وكان وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.
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