الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع ترمب وشي

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم إن على أمريكا أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة. وقال المتحدث قاو فنغ إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام أمريكا لقيود الصادرات وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أمس إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمر ممكن مطلع الأسبوع القادم عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات. ولمح ترامب إلى إمكانية أن تكون هواوي جزءا من الصفقة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي يخطط لعرض شروط على ترامب لإنهاء النزاع التجاري، تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطة. وأضافت الصحيفة أن الصين تريد أن تلغي أمريكا جميع الرسوم العقابية وأن تتخلى عن جهود لحمل بكين على التعهد بشراء المنتجات الأمريكية بأكثر مما وافقت عليه سابقا في تجديد لمطالب قائمة منذ فترة طويلة. ووضعت أمريكا هواوي أكبر شركة مُصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأمريكيين من البيع لهواوي دون الحصول على موافقات خاصة. وتنفي هواوي أن تشكل منتجاتها تهديدا أمنيا.