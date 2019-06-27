تراجع المعنويات الاقتصادية في اليورو في يونيو لأدنى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجعت في يونيو إلى أدنى مستوى في نحو 3 أعوام مع تضرر الصناعة على وجه الخصوص بفعل التوترات التجارية العالمية. ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات موقف أولئك المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي الذين يميلون لتيسير السياسة النقدية مجددا ما لم يتسارع التضخم. وذكرت المفوضية أن مؤشرها الرئيسي للثقة الاقتصادية انخفض إلى 103.3 نقطة في يونيو من 105.2 نقطة في الشهر الماضي. والمؤشر الآن عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2016. جاء الانخفاض في يونيو أكبر من المتوقع متوجا موجة استمرت 6 أشهر انخفضت فيها المعنويات في كل شهر ماعدا مايو في مؤشر آخر على قوة اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة وتكافح لمواجهة ضعف النمو وتدني التضخم.

وقال جاك الن رينولدز من كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن المسح "سيعزز على الأرجح قرار صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية في الشهور المقبلة". وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي إن البنك سييسر السياسة النقدية مجددا إذا لم يتسارع التضخم. مشيرا بذلك إلى أحد أهم التغييرات في السياسة منذ توليه منصبه قبل 8 أعوام. لكن مصادر قالت في وقت لاحق لرويترز إنه لا يوجد توافق بين المسؤولين المعنيين بتحديد سعر الفائدة على خطوات جديدة محتملة. وسجل التضخم في منطقة اليورو 1.2% في مايو مقارنة مع 2% يستهدفها البنك المركزي. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم بقاء التضخم دون تغيير في يونيو الذي ستعلن تقديراته الأولية غدا. وقالت المفوضية إن المعنويات في القطاع الصناعي سجلت أكبر انخفاض في 8 أعوام ولم يعادله سوى انخفاض مماثل في أبريل إذ يعاني القطاع القائم على التصدير من التوترات التجارية العالمية. وعبر مديرو الشركات عن تشاؤمهم تجاه قطاع الخدمات أكبر قطاعات منطقة اليورو. كما انخفضت ثقة المستهلكين لكنها لم تؤثر على المعنويات في قطاع تجارة التجزئة التي سجلت ارتفاعا.