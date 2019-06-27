دراسة: نصف السائقين يؤكدون فائدة أنظمة مساعدة السائق في تفادي حوادث التصادم

أظهر مسح أجراه موقع "كونسيومر ريبورت" الأمريكي المتخصص في تقييم المنتجات أن 57% من السائقين قالوا إن أنظمة مساعدة السائق الإلكتروني ساعدتهم في تجنب حوادث التصادم.

وشمل المسح الذي تتبع بيانات 72 ألف سيارة تقريبا خلال الفترة من 2015 إلى 2019 سؤال السائقين عن فائدة التحذير المبكر من التصادم والتشغيل الآلي للمكابح في حالة الطوارئ والتحذير من النقاط غير المرئية عند الرجوع إلى الخلف وغيرها من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

وسجل المشاركون في المسح أعلى معدلات الرضا بالنسبة لنظم التحكم في مسار السيارة والمكابح الآلية والتحذير من النقاط غير المرئية، في حين كانت أنظمة التحكم في الحارة المرورية أقل شعبية أو فعالية بالنسبة للسائقين.

وقال "جيمس إريكسن" الذي يمتلك سيارة "سوبارو أوت باك 2017" إن نظام المكابح الآلية في السيارة ساعده في تجنب الاصطدام بغزال.

وكتب "إريكسن" في رده على أسئلة المسح، "ظهر غزال بشكل مفاجئ أمام السيارة، وقبل أن اتمكن من الضغط تماما على المكابح، عمل نظام الطوارئ الآلي للمكابح وتوقفت السيارة تماما قبل الاصطدام بالغزال".

ونقل موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات عن "مايك مونتسيلو" محرر السيارات في "كونسيومر ريبورت" القول من المهم أن تخطر الأنظمة المستخدمين بالتغيير الذي يطرأ على البيئة المحيطة بهم.

وحذر "مونتسيلو" من أنه إذا تحول النظام إلى مصدر إزعاج للسائق أو كان حساسا للغاية" فإن المستخدمين يقومون بإيقاف تشغيله وبالتالي لن يكون له جدوى في تجنب التصادم.

وبشكل عام فإن نسبة الرضا عن أنظمة مساعدة السائق في السيارات أعلى كثيرا من نسبة الرضا عن أي خصائص أخرى فيها.

وقال نحو 60% من السائقين إن نظام التحذير من النقاط غير المرئية خلف السيارة ساعدهم في تجنب التصادم، كما أنه النظام الذي يوقف السائقون تشغيله في أقل الحدود .