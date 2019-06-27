ضغوط بيع تحول دون استعادة مؤشر الأسهم السعودية مستويات 8700 نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8687 نقطة بمكاسب 37 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" خمس نقاط بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 1280 نقطة. وجاء الارتفاع بقيادة "المصارف".

وأثناء الجلسة حاولت السوق استعادة 8700 نقطة إلا أنها واجهت ضغوطا بيعية، ولا تزال السوق قادرة على مواصلة تحقيق أداء إيجابي مع استمرارها في الحفاظ على مستويات الدعم 8490 نقطة، واستعادة مستويات 8700 نقطة ستزيد معها شهية المخاطرة ما يدفع بالسوق لمحاولة الوصول إلى مستويات 9000 نقطة. وتترقب السوق انتهاء الربع الثاني وظهور نتائجه المالية، وبدأ موسم التوزيعات النقدية الربعية والنصف سنوية، التي ستلعب دورا في تحديد اتجاه السوق.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8649 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8719 نقطة رابحا 0.8 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8687 نقطة رابحا 37 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بنحو 315 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.31 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 111 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 0.75 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.65 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 388 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ساب" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، يليه "المتقدمة" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 59.60 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 23.88 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 102 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 70 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراحجي" بقيمة 562 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 510 ملايين ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 323 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية