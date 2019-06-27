«نمو» تتراجع 32 نقطة .. وقيمة التداول عند مليوني ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 32 نقطة بنسبة 0.88 في المائة لتغلق عند 3641 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 20 في المائة إلى مليوني ريال، بمعدل ستة آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 69 في المائة إلى 193 ألف سهم متداول. بينما ارتفعت الصفقات 54 في المائة إلى 312 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" بنسبة 3 في المائة بنحو 28 ريالا مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرهم "الصمعاني" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 41.80 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 9.95 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 16 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 49 ألف ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 35 ألف ريال.
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