1.27 مليار ريال الأرباح المجمعة لشركات التمويل .. ارتفعت 8 % في عام

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركات التمويل العاملة في السعودية بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالعام السابق 2017 محققة 1.27 مليار ريال صافي أرباح مقابل 1.18 مليار ريال في عام 2017 ومسجلة ارتفاعا عن عام 2016، الذي بلغ فيه صافي الأرباح المجمعة لشركات التمويل 985 مليون ريال، حيث دعم معدلات الربحية المرتفعة في عام 2018 انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 10 في المائة لتتراجع إلى 725 مليون ريال، مقابل 804 ملايين ريال عن 2017، إلى جانب الانخفاض في المصاريف الأخرى غير التشغيلية لتلك الشركات بنسبة بلغت 74 في المائة، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير الإحصائي لمؤسسة النقد العربي السعودي حول أداء قطاع شركات التمويل لعام 2018، ارتفع رأس المال المجمع لشركات التمويل العاملة في السعودية والبالغ عددها 37 شركة، بنسبة طفيفة خلال عام 2018 بلغت 1.89 في المائة، مقارنة بالعام السابق، محققة بذلك زيادة قدرها 268 مليون ريال، لتصل القيمة الإجمالية لرأس المال في نهاية العام إلى 14.43 مليار ريال مقارنة بـ14.15 مليار ريال في عام 2017.

واستحوذت شركات التمويل غير العقاري (خلاف العقاري) على الحصة العظمى من قاعدة رؤوس أموال شركات التمويل العاملة في السعودية بنسبة 60 في المائة، وبما يعادل 8.7 مليار ريال، في حين حلت شركات التمويل العقاري في المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة، وبقاعدة رأسمالية بلغت 4.1 مليار ريال، تلتها شركات إعادة التمويل وشركات تمويل الأنشطة متناهية الصغر بنسبة 10.4 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.

في المقابل، تشير الإحصائيات إلى تسجيل شركات التمويل انخفاضا محدودا في إجمالي أصولها بنسبة لا تتجاوز 1.44 في المائة، ليبلغ نحو 37.66 مليار ريال، مقابل 38.18 مليار ريال في 2017، في الوقت الذي تمثل فيه الأصول المتداولة ما نسبته 47 في المائة من إجمالي الأصول وبما يعادل 18 مليار ريال. واستحوذت شركات التمويل العقاري على ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الأصول تمثل ما يعادل 12 مليار ريال مقابل 30 في المائة عما كانت عليه في عام 2017، في حين بلغت نسبة الشركات المزاولة للأنشطة التمويلية غير العقاري ما نسبته 69 في المائة من إجمالي قاعدة الأصول الموحدة.

وفيما يخص المؤشرات المرتبطة بالمحفظة التمويلية، أشار التقرير إلى تراجع صافي المحفظة التمويلية في نهاية عام 2018 ليبلغ ما يقارب 48 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال متراجعا بما نسبته 6 في المائة، مرجعا ذلك الانخفاض إلى تراجع التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل غير العقاري (خلاف العقاري) بنسبة بلغت 13 في المائة، مقارنة بعام 2017، رغم الارتفاع المسجل للتمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقاري خلال العام بنسبة بلغت 9 في المائة، وليرتفع بذلك إجمالي التمويل الممنوح من قبل شركات التمويل العقاري من إجمالي حجم التمويل المقدم خلال عام 2018 إلى 34 في المائة، مقابل 29 في المائة في عام 2017، فيما بلغ حجم التمويل المقدم من شركات التمويل خلاف العقاري 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم.