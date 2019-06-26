إقبال المستثمرين على السندات النمساوية فئة 100 عام

سجل طرح النمسا لسندات سيادية مدتها 100 عام نجاحا كبيرا اليوم الأربعاء حيث باعت النمسا سندات مئوية بقيمة 1.25 مليار يورو (1.4 مليار دولار). جاء حجم الاكتتاب أكثر من 4 أمثال حجم الطرح، وهو ما يشير إلى إقبال المستثمرين على السندات الأطول أجل في أوروبا.

وبحسب مجموعة "كوميرتس بنك" المصرفية الألمانية بلغ العائد على السندات المئوية النمساوية 1.171 % وهو يشير إلى بحث المستثمرين عن سندات ذات عائد جيد وتصنيف ائتماني قوي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أداء السندات المئوية النمساوية تفوق على أداء السندات الألمانية والهولندية المماثلة خلال العام الحالي، وتحظى بتصنيف "أيه.أيه".

وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الحالي أن النمسا لديها اقتصاد "مزدهر" وتتمتع بموقف قوي في مواجهة التحديات الناجمة عن تراجع الطلب الخارجي.

وقال "كريستوف رايجر" رئيس قطاع تحليل الأصول ذات العائد الثابت في مجموعة "كوميرتس بنك" إن نتائج طرح السندات المئوية النمساوية "يؤكد حاجة المستثمرين إلى أصول ذات تصنيف ائتماني ممتاز من درجة أيه.أيه.أيه، ومن درجة أيه.أيه والتي تحقق لهم العائد المطلوب بغض النظر عن طول أجل هذه السندات.. السندات المئوية النمساوية بالنسبة للمستثمرين الأساسيين أصحاب الاستثمارات (طويلة المدى) تماثل السندات الإيطالية الخمسية بالنسبة للمستثمرين المؤقتين، حيث تحقق لهم العائد المستهدف بمعدل مخاطر محلية مقبول".

يذكر أن النمسا طرحت السندات ذات المئة عام لأول مرة منذ عامين لتصبح أول دولة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تطرح مثل هذه السندات.

ويقول "جيليس برادير" مدير محفظة استثمار في "رام أكتيف إنفستمنت" والذي يساعد في إدارة استثمارات قيمتها 4.5 مليار دولار إن هذا النوع من السندات طويلة المدى تمثل خيارا جذابا بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية التي تدير أصولا والتزامات مثل صناديق التقاعد التي لا تكون حساسة للتغييرات في أسعار بيع السندات كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين الآخرين.