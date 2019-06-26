جنوب إفريقيا والبرازيل وتركيا الأعلى من حيث البطالة بين "العشرين" .. والسعودية في المرتبة الـ 12

احتلت السعودية الترتيب الـ12 بين مجموعة العشرين، من حيث الدول الأقل في معدل البطالة لمن هم في سن العمل داخل المملكة، بنحو 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي.

وجاءت "اليابان" في المركز الأول بمعدل 2.4 في المائة، ثم "الهند" بـ2.6 في المائة، تلتها "المكسيك" بـ3.3 في المائة، فألمانيا بـ3.4 في المائة، وكوريا بـ3.8 في المائة، ثم الولايات المتحدة بـ3.9 في المائة، والمملكة المتحدة بـ4.0 في المائة.

تلتها إندونيسيا بـ4.3 في المائة، ثم الصين بـ4.4 في المائة، فروسيا بـ4.7 في المائة، وأستراليا بـ5.4 في المائة، ثم السعودية بـ5.9 في المائة، وكندا بـ5.9 في المائة، تلتها فرنسا بـ9.2 في المائة، والأرجنتين بـ9.5 في المائة، فإيطاليا بـ10.2 في المائة، وتركيا بـ10.2 في المائة، ثم البرازيل بـ12.5 في المائة، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ27 في المائة.

واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب في هذا التقرير، كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته بدولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار دول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة".

في المقابل، حلت السعودية في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في معدل البطالة بين الذكور بـ3.3 في المائة، بينما جاءت الهند في المركز الأول بـ2.3 في المائة، واليابان ثانيا بـ2.5 في المائة.

جاءت بعدها المكسيك بـ3.3 في المائة، فألمانيا بـ3.7 في المائة، وكوريا بـ3.9 في المائة، ثم المملكة المتحدة بـ4 في المائة، والولايات المتحدة بـ4.1 في المائة، فإندونيسيا بـ4.4 في المائة، والصين بـ4.9 في المائة، وروسيا بـ4.9 في المائة، وأستراليا بـ5.3 في المائة، فكندا بـ6.1 في المائة، والأرجنتين بـ8.5 في المائة، ثم فرنسا بـ9.1 في المائة، تلتها إيطاليا بـ9.5 في المائة، وتركيا بـ9.6 في المائة، ثم البرازيل بـ11.1 في المائة، فجنوب إفريقيا بـ25 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية