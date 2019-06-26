1.01 تريليون ريال التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين .. ارتفع 21 % خلال 2018

بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين نحو 1010.28 مليار ريال خلال عام 2018 مقابل 833.06 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلا نموا نسبته 21.3 في المائة بقيمة 177.229 مليار ريال.

واستثني الاتحاد الأوروبي من الترتيب في هذا التقرير، كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته بدولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار دول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين ارتفع بفضل نمو الصادرات السعودية بنحو 177.264 مليار ريال بنسبة 35.5 في المائة، بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين تراجعت بشكل طفيف نسبته 0.01 في المائة بقيمة 35.2 مليون ريال.

وجاء الميزان التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين لصالح المملكة بنحو 341.966 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لدول المجموعة نحو 676.125 مليار ريال في 2018 بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين بلغت نحو 334.159 مليار ريال في العام ذاته.

ويعد التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2018 الأعلى نموا من حيث القيمة عند مقارنته بدول مجموعة العشرين.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين بنحو 54.199 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 31.1 في المائة ليبلغ نحو 228.524 مليار ريال مقارنة بـ174.325 مليار ريال في 2017.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين وأيضا دول العالم في 2018.

وحلت ثانيا، الولايات المتحدة من حيث قيمة النمو البالغة 29.311 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 166.264 مليار ريال في 2018، مقارنة بـ136.953 مليار ريال في 2017.

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وجاءت ثالثا من حيث قيمة النمو في التبادل التجاري خلال العام الماضي الهند بارتفاع قيمته 26.034 مليار ريال نسبته 27.7 في المائة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والهند نحو 120.011 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.977 مليار ريال في 2017. وتعد الهند رابع أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

في المركز الرابع حلت اليابان مستضيفة قمة مجموعة العشرين في نسختها الحالية لسنة 2019، حيث نمت قيمة التبادل التجاري بين السعودية واليابان في 2018 بنحو 23.285 مليار ريال بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 144.236 مليار ريال مقارنة بـ120.951 مليار ريال في 2017. وتعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

خامسا حلت جمهوية كوريا بنمو قيمته 20.022 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري نحو 113.787 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.765 مليار ريال في 2017. وتعد كوريا خامس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وفي المركز السادس حلت كندا بنمو قيمته 5.176 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وكندا في 2018 نحو 17.194 مليار ريال مقارنة بـ 12.018 مليار ريال في 2017. وتعد كندا في المركز الـ14 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

سابعا حلت فرنسا بنمو قيمته 5.095 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري في 2018 نحو 39.196 مليار ريال مقارنة بـ34.101 مليار ريال في 2017. وتعد فرنسا سادس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

ثامنا حلت إيطاليا بنمو قيمته 4.764 مليار ريال بنسبة 15.6 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا في 2018 نحو 35.303 مليار ريال مقارنة بـ30.539 مليار ريال. وهي في المركز السابع كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وحلت تاسعا إندونيسيا بنمو قيمته 2.091 مليار ريال بنسبة 12.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا نحو 18.326 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ16.235 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ12 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وجاءت تركيا في المركز العاشر بنمو قيمته 1.931 مليار ريال بنسبة 9.3 في المائة بسبب نمو الصادرات السعودية لتركيا، بينما الواردات السعودية تراجعت.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 22.775 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ20.844 مليار ريال في 2017.

وحلت جنوب إفريقيا في المركز الـ11 بنمو قيمته نحو 1.853 مليار ريال بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وجنوب إفريقيا نحو 19.963 مليار ريال مقارنة بـ18.110 مليار ريال في 2017. وهي في المركز العاشر كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وحلت "روسيا" في المركز الـ12 بنمو قيمته 1.668 مليار ريال ما نسبته 44.5 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين السعودية وروسيا نحو 5.414 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ3.746 مليار ريال في 2017.

وجاءت البرازيل في المركز الـ13 بنمو قيمته 1.399 مليار ريال ما نسبته 8.6 في المائة ليبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 17.664 مليار ريال مقارنة بـ16.265 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ13 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وحلت الأرجنتين في المركز الـ14 بنمو قيمته 1.193 مليار ريال ما نسبته 37.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2018 نحو 4.352 مليار ريال مقارنة بـ3.159 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ17 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وفي المركز الـ15 جاءت المكسيك بنمو قيمته 529 مليون ريال ما نسبته 21.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية والمكسيك نحو 2.983 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ2.454 مليار ريال في 2017.

وهي في المركز الـ18 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وفي الترتيب الـ16 حلت المملكة المتحدة بنمو قيمة التبادل التجاري خلال العام الماضي 131 مليون ريال ما نسبته 0.7 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 18.928 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ18.797 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ11 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.

وفي المركز الـ17 حلت ألمانيا ولكن تختلف عن بقية الدول السابقة حيث سجل التبادل التجاري تراجعا بقيمة 156 مليون ريال بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا في 2018 نحو 30.802 مليار ريال مقارنة بـ30.958 مليار ريال في 2017.

وفي المركز الـ18 جاءت أستراليا، بتراجع قيمته 1.296 مليار ريال ما نسبته 22.1 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا في 2018 نحو 4.562 مليار ريال مقارنة بـ5.858 مليار ريال في 2017.



*وحدة التقارير الاقتصادية