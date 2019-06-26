الشرطة تحقق أمنية لمسنة وتعتقلها

عبرت عجوز بريطانية لم تخالف القانون قط طيلة سنوات عمرها الـ93 عن أمنيتها الأخيرة وهي إلقاء القبض عليها.

ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد، لم تتأخر عناصر الشرطة عن تلبية هذه الأمنية، حيث حضرت إلى منزلها وأوثقت يديها واقتادتها لمركز شرطة محلي، بحسب "رويترز".

وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على "تويتر" إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية، وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".

وأوضحت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم وأنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الجرائم".

وأضافت الحفيدة لصحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز، أن تلك الرغبة تولدت لدى جدتها نتيجة شغفها بالمسلسلات البوليسية وأن التجربة أبهجتها بقوة.

وحسبما ذكرت سميث فإن ضابطين ألقيا القبض على الجدة بينما كانا خارج نوبة عملهما واتهماها بالسطو على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها إلى مركز الشرطة المحلي، حيث قدما لها الشاي والكعك بدلا من إيداعها في زنزانة.