انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في أمريكا يتجاوز الفحم للمرة الأولى

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن حصة مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء في الولايات المتحدة فاقت الفحم للمرة الأولى على أساس شهري.

وأضافت أن المصادر المتجددة، بما في ذلك المصادر المائية والرياح والطاقة الشمسية والطاقة المنبعثة من باطن الأرض والكتلة الحيوية، شكلت 23 في المئة من إجمالي الكهرباء المولدة في أبريل نيسان مقابل 20 في المئة للفحم.

وقالت إدارة المعلومات في تقرير "هذه النتيجة تعكس عوامل موسمية وأيضا زيادات طويلة الأجل في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة وكذلك انخفاضات في انتاج الكهرباء المولدة من الفحم".

وسجل انتاج الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا مرتفعا في أبريل.