"فولكسفاجن" تقلص النطاق السعري لطرح سهم شركة "تراتون" إلى ما بين 27 و28 يورو

قلصت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات النطاق السعري لطرح سهم شركة "تراتون" التابعة لها إلى ما بين 27 و28 يورو.

وبحسب شروط الطرح التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فقد غطى الاكتتاب كامل الطرح داخل النطاق السعري الجديد، في حين كانت "فولكسفاجن" أكبر منتج سيارات في العالم حاليا تستهدف نطاقا سعريا للطرح الذي يمثل حوالي 10% من أسهم "تراتون" يتراوح بين 27 و33 يورو للسهم الواحد.

يذكر أن شركة "تراتون" تضم شركة الشاحنات الثقيلة السويدية "سكانيا" وشركة الشاحنات والحافلات الألمانية "مان" إلى جانب قطاع الشاحنات منخفضة الأسعار التي تحمل العلامة التجارية "فولكسفاجن" ويعمل في البرازيل.

ومن المقرر غلق باب الاكتتاب في الطرح الساعة الثانية بعد ظهر الغد بالتوقيت المحلي لوسط أوروبا على أن يبدأ تداول السهم في اليوم التالي في بورصتي فرانكفورت وستوكهولم.

يذكر أن "فولكسفاجن" تطرح 25 مليون سهم من أسهم "تراتون" إلى جانب حوالي 7.5 مليون سهم إضافي للاكتتاب، حيث تستهدف بيع هذه الأسهم بالحد الأقصى للنطاق السعري للطرح، لتصل حصيلة الطرح إلى 1.9 مليار يورو. وقالت فولكسفاجن في وقت سابق من الشهر الحالي إنها مستعدة لطرح كمية أخرى من أسهم "تراتون" في مرحلة تالية لبدء تداول السهم ليصل إجمالي الحصة المطروحة للتداول إلى 24.9 % كحد أقصى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن حصيلة الطرح إلى جانب تسجيل "تراتون" كشركة مستقلة في أسواق المال ستتيح تمويلا جديدا لخطة "تراتون" الطموحة لتتفوق على "دايملر" الألمانية و"فولفو" السويدية في سوق الشاحنات الثقيلة.

وكان صندوق التقاعد السويدي "أيه.إم.إف بنسيونس فورساكرينج" قد تعهد بشراء حصة من أسهم "تراتون" بقيمة 200 مليون يورو خلال عملية الطرح الأولي.