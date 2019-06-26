السعودية : ارتفاع عدد الوفيات المرورية بسبب الإطارات 69% خلال النصف الأول

أوضح المركز الوطني لسلامة الطرق في إحصائيات صادرة من الإدارة العامة للمرور ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من 2019. مؤكدا الدور الرئيس لملاك المركبات والسائقين في الحد من ذلك من خلال الاهتمام بفحص إطارات مركباتهم على الأقل مرتين في العام ليساهموا في الجهود الملموسة المبذولة من الجهات المعنية بسلامة المرور من أجل تقليل عدد الضحايا وتحجيم المشكلة.

وأفاد المركز أن انفجار الإطار عامل سببي في وقوع 518 ضحية على الطرق بين المدن خلال النصف الأول من 2019. مشيرا إلى وقوع 3 ضحايا يوميا على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات. وارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات 69% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 وكذلك زيادة بنحو 28% في أعداد المصابين في هذا النوع من الحوادث للفترة ذاتها. ودعا المركز الوطني لسلامة الطرق إلى ضرورة فحص إطارات المركبة والتأكد من صلاحيتها خصوصا في فترة الصيف، لكيلا تقع حوادث جراء ذلك لا سمح الله.