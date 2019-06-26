"بوان": تأخر الإنتاج التجاري لمصنع الشركة التابعة "يوتك-الجزائر" من الربع الثاني إلى الرابع

أعلنت شركة بوان اليوم عن آخر التطورات المتعلقة بقيام إحدى شركاتها التابعة بتأسيس شركة صناعية في الجزائر تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك-الجزائر).

وقالت الشركة في إشارة لإعلانها على موقع تداول بتاريخ 08/03/1436هـ الموافق 30/12/2014م، بخصوص قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة (شركة تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5%) البدء بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك-الجزائر) والإعلان المنشور بتاريخ 10/07/1439هـ الموافق 27/03/2018م. تود أن تعلن شركة بوان للسادة المساهمين أنه وبسبب تباطؤ وتيرة العمل في الجمهورية الجزائرية حالياً والتي لا تزال قائمة منذ عدة أشهر فإنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للشركة خلال الربع الرابع من عام 2019م عوضاً عن الربع الثاني من عام 2019م كما تم الإعلان سابقاً، وعلى الرغم من ذلك فقد تم البدء في تجهيز العينات اللازمة من منتجات الشركة لفحصها من قبل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية والتي من المتوقع أن يتم فحصها والموافقة عليها مع نهاية الربع الثالث من عام 2019م. هذا ولم ينتج عن هذا التأخير أي آثر مالي جوهري.