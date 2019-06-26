"معادن" : زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين لصندوق الاستثمارات بقيمة 2.9 مليار إلى أسهم

أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في اجتماعه المنعقد في 23/10/1440 الموافق 26/6/2019 بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والبالغ 796.370.000 دولار (2.986.387.500 ريالا) وذلك بعد تحويل دين الصندوق من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين. علما بأن هذه التوصية مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للشركة. وستعلن الشركة عن تعيينها للمستشار المالي لغرض زيادة رأس المال وعن تقدمها بطلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها، وعن أي تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الموضوع. علما بأن الصندوق ممثل في مجلس إدارة الشركة، كما يرأس عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى مجلس إدارة بنك الرياض الدائن ضمن آخرين لشركة معادن للدرفلة. شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة على شركة معادن للدرفلة إلى شركة (معادن).

كما أعلنت الشركة عن تحويل ما تبقى من القرض المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) من شركاتها التابعة شركة معادن للدرفلة إلى الشركة والبالغ 796.370.000 دولار (2.986.387.500 ريالا) وذلك بعد توقيع الصندوق على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى الشركة والتي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق. ويأتي هذا إشارة لإعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بتاريخ 23/10/1440 (الموافق 26/06/2019) وإلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 24/01/1432 (الموافق 20/12/2010) بشأن قرض صندوق الإستثمارات العامة لشركة معادن للدرفلة.

علماً بأن الصندوق ممثلٌ في مجلس إدارة الشركة، كما يرأس عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى مجلس إدارة بنك الرياض الدائن ضمن آخرين لشركة معادن للدرفلة. وستعلن الشركة عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بذلك. شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها تعديل لاتفاقية مشروع الألومينوم المشترك مع شركة ألكوا وأعلنت شركة معادن عن توقيعها لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، وسينتج عن اتفاقية المشروع المشترك المعدلة، والمبرمة في 23 شوال 1440 الموافق (26 يونيو 2019) تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي، حيث سينتج عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا من الإلتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة. وبذلك تصبح نسبة ملكية الشركة في شركة معادن للدرفلة 100%. وستحتفظ شركة ألكوا بحصتها التي تمثل نسبة 25.1% في كل من: شركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا. ستستمر شركة ألكوا في تقديم الخدمات الفنية لشركة معادن للدرفلة. كما ستستمر العلاقة التجارية بين الشريكين، والتي تشمل تقديم شركة ألكوا لخدمات دعم المبيعات والعمليات اللوجستية والخدمات الفنية لمنتجات شركة معادن للدرفلة في أسواق علب المشروبات في أمريكا الشمالية. الجدير بالذكر أنه لا يترتب على هذه الصفقة أثر مالي جوهري على الشركة ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ("الشركة") في يوم الثلاثاء بتاريخ 1/2/1438 (الموافق 1/11/2016).

كما أعلنت الشركة عن تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم إضافية، وذلك بتاريخ 23/10/1440 الموافق 26/06/2019. علماً بأن عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك في شركة الرياض المالية، كما ترأس لبنى العليان مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك في إتش إس بي سي العربية السعودية. ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشركة") في 23/10/1440هـ الموافق 26/06/2019م.