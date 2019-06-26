إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 28/06/1438هـ الموافق 27/03/2017م، المتضمن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامها بمنع أحد مساهميها من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بأسهمه في شركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27/3/1438هـ الموافق 26/12/2016م (للاطلاع على الإعلان). تود الهيئة التنويه بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/09/1440هـ الموافق 17/05/2019م، وذلك في الدعوى المقامة من شركة المواساة للخدمات الطبية ضد هيئة السوق المالية، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإلغاء قرار مجلس الهيئة المشار إليه أعلاه.
- هيئة السوق تفرض غرامة بـ 50 ألف ريال على "المواساة للخدمات الطبية" لمنعها مساهم من التصويت
- "تداول" : إدراج أدوات الدين الحكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة 2.7 مليار ريال غدا الخميس
- "الشورى" : تعديل عدد من مواد نظامي "الشركات المهنية" و "الامتياز التجاري"
- الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 37 نقطة نقطة بسيولة تخطت 4.8 مليار ريال
- ترمب يقول إن الصين تريد اتفاقاً لأن اقتصادها ينهار
- ولي العهد يلتقي في كوريا رؤساء شركات "هيونداي" و "إل جي" و "إس كي"
- "السوق المالية" : لا يسمح للمستثمرين الأجانب عدا الاستراتيجيين تملك أكثر من 49% من أسهم مدرجة أو أدوات دين
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- هيئة السوق تفرض غرامة بـ 50 ألف ريال على "المواساة للخدمات الطبية" لمنعها مساهم من التصويت
أخبار الشركات- محلية
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- افتتاح مطار «نيوم» أمام الرحلات التجارية الأسبوع المقبل
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
- "التحالف": إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "ساب": تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة البنك
أضف تعليق