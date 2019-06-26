الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 37 نقطة نقطة بسيولة تخطت 4.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 37 نقطة ليقفل عند مستوى 8687 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 177 مليون سهم تقاسمتها 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم ساب والمتقدمة والحكير الأكثر ارتفاعا أما أسهم الاتصالات والتعاونية وإسمنت ينبع فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات. فيما كانت أسهم جدوى ريت ودار الأركان والراجحي الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم الراجحي وسابك والأهلي الأكثر نشاطا بالقيمة.