"إريكسون" تعتزم إقامة مصنع لمكونات الجيل الخامس من شبكات الاتصالات في أمريكا

أعلنت شركة معدات الاتصالات السويدية "إريكسون" إقامة مصنع في الولايات المتحدة لإنتاج مكونات الجيل الخامس مش شبكات الاتصالات.

وقالت الشركة في بيان إن المصنع سيدخل حيز التشغيل أوائل 2020 لإنتاج أنظمة بث وهوائيات متقدمة لتعزيز طاقة وتغطية شبكات الاتصالات بما في ذلك تغطية المناطق الريفية إلى جانب توفير خدمات الجيل الخامس في المناطق الحضرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "بيتر أولوفسون" المتحدث باسم "إريكسون" القول إن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوق الأمريكية بالكامل، مع التوقف التدريجي لإنتاج الشركة من خلال شريكها الإنتاجي في الولايات المتحدة حاليا "جابيل إنكوربوريتد".

ومن المنتظر الكشف عن موقع المصنع الجديد بعد انتهاء المحادثات التي تجريها الشركة مع سلطات الولاية والمدينة المعنية.

سيوفر المصنع الجديد حوالي 100 وظيفة جديدة نظرا لاعتماده على أنظمة التشغيل الآلية بدرجة كبيرة، إلى جانب إمكانية تعديل خطوط الإنتاج بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسوق.

وأشارت بلومبرج غلى أن المصنع الجديد يتكامل مع سلسلة الإمدادات العالمية لشركة "إريكسون" ويستند إلى الاستراتيجية التي أعلنتها الشركة السويدية سابقا لزيادة استثماراتها في مجال الأبحاث والتطوير في الولايات المتحدة وإنتاج المعدات بالشراكة مع "جابيل".