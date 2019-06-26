نيكي ينخفض مع تأثر المعنويات بحذر المركزي الأمريكي

تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، بعدما تصدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن خفض سعر الفائدة، على الرغم من صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 21086.59 نقطة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الثلاثاء إن البنك المركزي "بمنأى عن الضغوط السياسية قصيرة الأمد" في الوقت الذي يواجه فيه صناع القرار دعوات جديدة من ترامب لخفض سعر الفائدة.

كما يترقب المستثمرون نتيجة قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع، حيث سيجري ترمب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة.

وقال تاكويا تاكاهاشي الخبير الاستراتيجي لدى دايوا للأوراق المالية "من المنتظر أن تحدد النتيجة اتجاه السوق بعض الشيء".

وجاء أداء شركات صناعة الرقائق مخالفا للضعف العام في السوق، حيث ارتفع القطاع بعدما أعلنت شركة ميكرون تكنولوجي أمس الثلاثاء أنها استأنفت بعض شحنات الرقائق الدقيقة لشركة هواوي تكنولوجيز، مضيفة أنها لا تزال تتوقع تعافي الطلب على رقائقها في وقت لاحق من العام الحالي.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 2.2 بالمئة، وارتفع سهم أدفانتست كورب 3.5 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات التصدير الأخرى، حيث نزل سهم هوندا موتور 1.3 بالمئة وانخفض سهم دايكن اندستريز 1.1 بالمئة وتراجع سهم كانون 2.6 بالمئة.

وقفز سهم ليكسيل جروب 16 بالمئة بعدما أعيد رئيسها التنفيذي السابق أمس الثلاثاء إلى منصبه بدعم من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وهو ما اعتبر نصرا لمساهمي الأقلية.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1534.34 نقطة.