"جنرال إلكتريك" تتوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع النقابات العمالية

أعلنت مجموعة "جنرال إلكتريك" (جي.إي) الصناعية الأمريكية العملاقة ولجنة نقابات عمال الشركة التوصل إلى اتفاق بشأن عقد عمل جماعي لمدة أربع سنوات يتضمن تحسينا للأجور وعددا من المزايا الأخرى للعمال وضمان الوظائف والدخول.

يأتي ذلك فيما أوصى "كارل كينيبرو" رئيس نقابة "آي.يو.إي-سي.دبليو.أيه" أكبر نقابات عمال الشركة الأمريكية بقبول الاتفاق الذي توصل إليه وفد النقابة. ومن المقرر أن يصوت أعضاء النقابة على الاتفاق يوم يوليو المقبل, ومن المقرر أيضا طرح الاتفاق على أعضاء نقابات "سي.بي.سي" من عمال "جنرال إلكتريك" للتصويت أيضا.

وقال "بول لالي" رئيس فريق "جنرال إلكتريك" في التفاوض مع ممثلي العمال "حققنا هدفنا وهو الوصول إلى اتفاق عادل يضمن أجورا جيدة ومزايا مهمة لعمالنا في حين يعالج التحديات الفريدة التي نواجهها اليوم من أجل استعادة وضع جنرال إلكتريك القوي".