تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر المقبل

أظهرت نتائج مسح اقتصادي نشرت اليوم الأربعاء اتجاه ثقة المستهلكين في ألمانيا إلى التراجع خلال يوليو المقبل، مع تراجع توقعات الدخل بصورة كبيرة.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره مجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية إلى 9.8 نقطة خلال يوليو المقبل مقابل 10.1نقطة خلال يونيو الحالي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 10 نقاط فقط.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لقياس الرغبة في الشراء، وتراجع مؤشر توقعات الدخل بصورة ملموسة.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية بمقدار 0.7 نقطة إلى 2.4 نقطة، في حين استقر المزاج الاقتصادي عند مستواه المنخفض في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الدخل بمقدار 12.2نقطة إلى 45.5 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مارس 2017، بما يعكس المخاوف من زيادة عمليات شطب الوظائف في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.