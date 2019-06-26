كاريكاتير 2019/6/26

كاريكاتير
- "التحالف": إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط
- الديوان الملكي: ولي العهد يغادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة "العشرين"
- القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير "داعش" في اليمن
- "فتيحي": شركة زميلة توقع اتفاقية استحواذ على 3 كيانات طبية في جدة
- "بنت الكونكورد".. طائرة صامتة أسرع من الصوت وبلا نوافذ
- افتتاح مطار «نيوم» أمام الرحلات التجارية الأسبوع المقبل
- "هدف": تحمل نسبة من أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
- موجة قيظ في أوروبا ودرجات حرارة قياسية تصل لـ 40 درجة
- إيرادات فيلم علاء الدين تقترب من المليار دولار
- الساونا مفيدة مثل ممارسة الرياضة
أضف تعليق