افتتاح مطار «نيوم» أمام الرحلات التجارية الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
وأوضحت "الهيئة" في بيان صحافي، أن المطار تم ترخيصه من قبلها مطارا تجاريا وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA في وقت سابق بالرمز NUM.
وسيقوم مطار خليج نيوم، في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
ويقع مطار "نيوم" التجاري في منطقة تبوك، ويبعد عن محافظة ضباء 75 كيلومترا، و48 كيلومترا عن أقرب المطارات إليه مطار شرم الشيخ الدولي، وهو واحد من ضمن أربعة مطارات سيتم إنشاؤها في مدينة نيوم.
واستقبل المطار أول رحلة له في كانون الثاني (يناير) 2019 عندما نقلت الخطوط السعودية على متن طائرتين 130 موظفا يعملون في مشروع "نيوم" خلال الزيارة الرسمية الأولى لهم على أرض المشروع، ويضم المطار مدرجا بطول 3757 مترا، وباتجاه 151 درجة و331 من جهة أخرى.
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