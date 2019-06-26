الترخيص لـ19.5 ألف مستثمر في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة خلال عام

بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرت لمستثمرين في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة في السعودية 19515 رخصة خلال العام الماضي.

ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن منطقة مكة المكرمة استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 37.7 في المائة، حيث بلغ عددها 6365 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بإصدار 2608 رخص، ثم منطقة عسير بـ2259 رخصة، فمنطقة القصيم بـ1959 رخصة.

وبلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة تبوك 1896 رخصة، تليها منطقة الرياض بـ1128 رخصة، فمنطقة جازان بـ921 رخصة، ومنطقة حائل بـ918 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ721 رخصة، تليها منطقة نجران بـ390 رخصة، فمنطقة الجوف بإصدار 255 رخصة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في إصدار الرخص للمستثمرين في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، وذلك بإصدار 72 رخصة خلال العام الماضي.

يشار إلى أن 11025 شركة ومؤسسة جديدة دخلت السوق السعودية خلال العام الماضي، شكلت نحو 29.5 في المائة، من إجمالي 37343 رخصة لمنشآت تجارية، أصدرت في جميع مناطق المملكة.

وبلغ عدد الرخص المجددة للمنشآت التجارية 26270 رخصة، بينما الرخص المؤقتة وصل إلى 48.

واستحوذت منطقة الرياض على 58 في المائة من الرخص الصادرة للمنشآت التجارية بإصدار 21696 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بإصدار 5239 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بإصدار 2312 رخصة.

في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة نجران 2117 رخصة، تليها منطقة عسير بإصدار 1776 رخصة، ثم منطقة القصيم بإصدار 1170 رخصة، فمنطقة الجوف بإصدار 727 رخصة، والحدود الشمالية بـ553 رخصة.











وبلغ عدد الرخص التي أصدرت للشركات والمؤسسات في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي 519 رخصة، تليها منطقة الباحة بـ400 رخصة، ثم منطقة جازان بـ393 رخصة، فمنطقة حائل بإصدار 263 رخصة.

وسجلت منطقة تبوك أقل المناطق إصدارا للتراخيص التجارية بـ176 رخصة خلال العام الماضي.