«نمو» تضيف 19 نقطة .. وقيمة التداول تتراجع 62 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 19 نقطة بنسبة 0.53 في المائة لتغلق عند 3673 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 62 في المائة إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 70 في المائة إلى 114 ألف سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 61 في المائة إلى 202 صفقة.

وتراجع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال، مقابل ارتفاع ثلاثة أسهم تصدرها "بحر العرب" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.84 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 888 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 395 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 250 ألف ريال.