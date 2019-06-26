الدولار يفاقم خسائره أمام اليورو والين بفعل توقعات خفض الفائدة

نزل الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وهبط لأقل مستوى مقابل الين الياباني منذ كانون الثاني (يناير)، إذ أضر احتمال تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بالطلب على العملة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، سجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار بعدما زاد 2 في المائة من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع، وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1396 دولار.

وهبط الدولار في أحدث تعاملات 0.3 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين، واستفادت العملة اليابانية من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 في المائة في الجلسات الخمس السابقة، وهبط في أحدث تعاملات 0.1 في المائة إلي 95.909.

واستفاد الجنيه الاسترليني من ضعف الدولار بصفة عامة، وزاد إلى 1.2765 دولار مرتفعا 0.2 خلال الجلسة.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في أشهر عدة بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين إلى شراء الذهب الذي يُعد ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 أيار (مايو) 2013.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي، وقفز المعدن النفيس في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المائة، إلى 1427.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي؛ كبير خبراء استراتيجية السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.38 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1522.63 دولار للأوقية، وكان المعدن قد سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 آذار (مارس).